Smet soepel naar halve finales 110 horden Foto: Pro Shots / Erik Pasman

NOORD-HOLLAND - Koen Smet heeft zich redelijk soepel geplaatst voor de halve finales van de 110 meter horden bij de EK atletiek in Berlijn. De Amsterdammer eindigde in zijn serie als derde in 13,61. Die klassering was goed voor een directe doortocht naar de volgende ronde.

Smet, zesvoudig Nederlands kampioen, verbeterde dit seizoen zijn persoonlijk record tot 13,53. De halve finales zijn vrijdagavond. Lees ook: "Kijken ofik mijzelf een leuk verjaardagscadeau kan geven"