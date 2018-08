Deel dit artikel:











Wil Groot uit Hauwert schrijft boek over strijd tegen hiv Foto: NH nieuws / Chantal Bos Foto: Stichting Willen en Doen

HAUWERT - In zijn net uitgebrachte boek vertelt Wil Groot uit Hauwert over zijn strijd tegen hiv. Al dertig jaar is hij seropositief en sinds tien jaar zet hij zich met zijn stichting in voor aidswezen in Afrika. "Mijn droom komt uit", aldus Wil over zijn boek.

"Toen ik zelf hoorde dat ik hiv-positief was in 1994, was er voor mij geen angst", vertelt Wil. Maar in Afrika is de situatie wel anders. "Daar kan het hebben van HIV nog steeds levensbedreigend zijn." Wil is vaak voor langere tijd in Zuid-Afrika. Vanuit zijn stichting richtte hij twee kindertehuizen voor aidswezen op en geeft hij onderwijs. "De focus ligt nu op kindercrèches en het verbouwen van eigen moestuinen. Zelfredzaamheid en onderwijs zijn erg belangrijk." Jubileum

Dit jaar is het tienjarig jubileum van zijn stichting Willen en Doen wat in 2007 begon aan de hand van een droom over de slechte omstandigheden in Afrika. "De volgende morgen belde ik mijn oudste zus op om over mijn droom te vertellen. Negen maanden later was het eerste tehuis voor aidswezen geopend." Het boek 'Droom van een vrijbuiter' is via de stichting te verkrijgen. De opbrengst komt ten goede aan de kindertehuis, onderwijs en medische ondersteuning.