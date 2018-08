Deel dit artikel:











In deze Noord-Hollandse gemeenten wonen de meeste orgaandonoren Foto: ANP XTRA/Frank van Beek

NOORD-HOLLAND - Eén op de drie Uitgeesters stemt er mee in dat zijn of haar organen na overlijden worden gedoneerd of laat die keuze aan zijn of haar nabestaanden over. Daarmee zijn Uitgeesters de meest vrijgevige inwoners van Noord-Holland als het op hun ingewanden aankomt.

Dat blijkt uit cijfers van Local Focus, dat het aantal donoren en niet-donoren per gemeente heeft uitgesplitst. Van de 6,3 miljoen Nederlanders die zich hebben geregistreerd in het donorregister, willen 1,9 miljoen mensen hun organen na hun dood niet afstaan. Dat zijn er 300.000 meer dan twee jaar geleden. Die stijging is mogelijk te verklaren door de nieuwe donorwet, die in 2020 van kracht wordt. Volgens die nieuwe wet is iedereen automatisch donor, tenzij je aangeeft dat niet te willen zijn. Lees ook: Aantal weigeraars in donorregister neemt toe Het percentage donoren in Uitgeest is de afgelopen jaren licht gegroeid. Was tot 2016 nog 32 procent van de Uitgeesters bereid na overlijden organen te doneren, in 2017 was dat 33 procent. Daarmee is Uitgeest koploper in Noord-Holland, en wordt op de voet gevolgd door Castricum, Koggenland, Langedijk en Opmeer (allen 31 procent). Gemeenten met minste donoren

Inwoners van Diemen zijn het minst geneigd hun organen af te staan. Vier op de vijf Diemenaren wil niet dat er na de dood in het lichaam wordt gesneden. Twintig procent staat wel graag organen af. Na Diemen volgt Amsterdam, waar 21 procent van de inwoners 'ja' heeft ingevuld op de vraag of organen mogen worden verwijderd om levens te redden. In Zaanstad en Zandvoort geldt dat voor 22 procent van de inwoners. Bekijk hieronder hoeveel orgaandonoren er in jouw gemeente wonen.