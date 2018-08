Deel dit artikel:











Video: Feestgedruis in Beverwijk losgebarsten Foto: Wim Meijer

BEVERWIJK - In Beverwijk is gisteravond het feestgedruis losgebarsten. De feestweek opende gisteren met de Wielerronde over de vernieuwde Breestraat.

Later op de avond zagen honderden Beverwijkers antieke rijtuigen tradiegetrouw denderen over de Zeestraat, tijdens het ringsteken. Vervolgens werd in het centrum getoost, waar verschillende muziekbands op het podium stonden. Kortebaan

Vandaag staat de harddraverij op het programma. Normaal gesproken de druksbezochte dag, maar met de weersvooruitzichten valt dat nog te bezien. De eerste omloop begint rond 13.30 uur. Bekijk bovenstaand twee video's van de eerste festiviteiten. Beelden zijn gemaakt door de Nieuwspartner van Beverwijk Nieuws Wim Meijer.