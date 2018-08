Criminelen door politie onderschept op A4 bij Hoofddorp

HOOFDDORP - De politie heeft vannacht een auto met criminelen onderschept op de A4 bij Hoofddorp. De wagen werd om 2.15 uur opgemerkt toen die langs een politiecontrole reed.

De auto stond al geregistreerd bij de politie en werd er bij een kentekencontrole uit geplukt. In de auto zaten drie personen. Bij één ervan was pasgeleden een vuurwapen gevonden. De drie werden daarom gefouilleerd door de politie. In de wagen lag een mes dat verboden was, en dat is in beslag genomen.

De bestuurder had geen rijbewijs en de banden van de auto hadden geen profiel meer. Voor beide feiten is een proces-verbaal opgemaakt. De auto mocht van de politie tevens niet meer verder rijden.