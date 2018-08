Femke Halsema geeft toe: "Ik reed door rood"

AMSTERDAM - (AT5) Femke Halsema heeft gisteren ontdekt dat zij in haar nieuwe rol als burgemeester van Amsterdam ieder moment van de dag alert moet zijn op haar voorbeeldfunctie. Ze fietste door rood en dat was meteen nieuws.

Haar foutje werd namelijk meteen gedeeld op Twitter. "Burgemeester Halsema moet nog even wennen aan haar nieuwe publieke rol", schreef journalist Yelle Tieleman van het AD. "Zie haar net op een druk kruispunt een rood stoplicht negeren.'

Halsema reageerde in Editie NL. "Ik geef het toe. Ik heb het gedaan. En ik zal het nooit meer doen", liet ze schriftelijk weten. De kijkers van het RTL-programma vonden het maar niks: maar liefst 67 procent van hen stelt dat Halsema's actie 'echt niet kan'.

Geïntegreerd

Toch is door rood fietsen de gemiddelde Amsterdammer niet vreemd. Wat dat betreft is de nieuwe burgemeester al aardig geïntegreerd. 'Het is Amsterdam toch, hier gelden niet echt voorrangsregels en stoplichten", geven een aantal bewoners dan ook toe.

Maar mocht Halsema dergelijke ophef in de toekomst liever willen voorkomen, dan biedt het Nederlands genootschap van burgemeesters uitkomst. Met een cursus leert het genootschap nieuwe burgemeesters hoe ze slippertjes kunnen voorkomen.

Halsema's woordvoerder zegt de uitnodiging af te wachten en wil nog niet vertellen of de burgemeester aan de cursus zal deelnemen.