'KLM kaapt piloten weg bij concurrenten'

SCHIPHOL - Er is een slag gaande om Nederlandse piloten. KLM kaapt vliegers weg bij concurrenten TUI en Corendon.

Dat melden KLM-bronnen aan De Telegraaf. "Het is een feit dat er in de markt op het moment meer vraag naar piloten dan aanbod is. De uitstroom betreft vooral piloten van toestellen die gebruikt worden op de intercontinentale bestemmingen”, bevestigt een woordvoerder van TUI.

Lees ook: KLM-piloten in actie om behoud iconisch hoofddeksel: "De pet moet blijven"

Ook Corendon zegt dat hun vliegers door KLM worden aangenomen. Vliegtuigbouwer Boeing schat dat er de komende twintig jaar 790.000 piloten nodig zijn.

Gedwongen ontslag

Tot een jaar geleden zat de cockpitdeur op slot bij Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Bij KLM-dochter Martinair werden vliegers gedwongen ontslagen, pas afgestudeerde piloten zaten soms letterlijk aan de grond. Nu wordt er om hen gevochten.

Overigens is er wereldwijd een jacht op piloten gaande. Waar veel piloten een paar jaar geleden nog nauwelijks aan hun vlieguren konden komen, staan maatschappijen nu voor hen in de rij.