Gekkenhuis bij reddingsbrigade door onwetende zwemmers

NOORD-HOLLAND - Zwemmers raken deze zomer massaal in de problemen, omdat velen zonder oog voor hun eigen veiligheid de koelte van het water opzoeken.

Daardoor is het bij de reddingsbrigade een gekkenhuis als nooit tevoren, schrijft het AD.

Alleen al in de hete periode van 2 juli tot en met 5 augustus schoot de reddingsbrigade liefst 3259 keer te hulp, blijkt uit een tussenstand die vandaag wordt bekendgemaakt. Ter vergelijking: vorig jaar rukten de hulpverleners in de gehele zomer zo’n 3800 keer uit.

Directeur Koen Breedveld van Reddingsbrigade Nederland wijt de nood grotendeels aan afnemen­de zwemvaardigheid. "We hebben een hete zomer. Dat merken we helaas. Elk weekend verdrinken twee of drie mensen. In zee, in recreatieplassen, in rivieren, zwembaden en vijvers. Onnodig."

De reddingsbrigade maakt pas na de zomer de eindbalans op, maar de directeur constateert nu al dat het noodgevallen regent.