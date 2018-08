Plofkraak op pinautomaat Hoofddorp, pui zwaar beschadigd

HOOFDDORP - Een pinautomaat van ABN Amro aan het Aalburgplein in Hoofddorp is vanochtend doelwit geweest van een plofkraak.

De daders sloegen iets voor 4.30 uur toe. Door de klap is de pui van het gebouw zwaar beschadigd geraakt. Deskundigen onderzoeken de constructie van het pand.

De twee daders zijn gevlucht op een driewielige motorscooter zonder kentekenplaat. Een van hen heeft opgeschoren haar en droeg een grijs vest, de ander was in het zwart gekleed.

De politie onderzoekt wat zich exact heeft afgespeeld. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend. Wie iets heeft gezien of het signalement van de daders herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de recherche op 0900-8844.