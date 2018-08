Meer handhaving op de Loosdrechtse Plassen: “Te veel mensen hebben maling aan de regels”

LOOSDRECHT - Het is vandaag rustig op het water, maar de afgelopen maand was dat wel anders. Met het mooie weer worden de Loosdrechtse Plassen overspoeld met recreanten. De meesten houden zich aan de regels, maar een klein gedeelte zorgt elk jaar voor meer overlast. Om de problemen aan te pakken gaat de gemeente Wijdemeren deze maand samen met Plassenschap Loosdrecht meer toezicht houden op de plassen.

Snelvaarders, alcohol, treiteren en andere hinderlijk en gevaarlijke situaties op het water; toezichthouder Edwin van Keulen van Plassenschap Loosdrecht heeft er geen goed woord voor over. "Op de grote plas zijn het grote kerels met grote boten, die meer dan 100 km/uur kunnen varen, die met elkaar racewedstrijdjes organiseren. Daar moet echt tegen opgetreden worden," vertelt hij aan NH Nieuws.

Naast volwassenen zijn er ook veel jongeren, die zonder vaarbewijs in grote speedboten de boel terroriseren. De ouders zouden volgens Van Keulen veel meer verantwoording moeten nemen. "Je geeft je kind van 14 toch ook niet de sleutels van je auto om 200 km/uur over een snelweg te gaan racen," zegt hij hierover. Volgens hem is het een wonder dat er op de Loosdrechtse Plassen nog geen dodelijke ongelukken gebeurd zijn.

Om de verhuftering op het water tegen te gaan moet er meer toezicht komen. Plassenschap Loosdrecht heeft nu slechts plek voor één fulltimer en één parttimer. Dat is onvoldoende. Daarom krijgen ze vanaf 1 augustus hulp van een BOA van de De gemeente Wijdemeren. Deze gaat mee het water op en helpt waar het kan.

Meerwaarde van de samenwerking

"Ik denk dat meer ogen en oren sowieso een meerwaarde is," vertelt Rik Dokter, die als opsporings ambtenaar van de Gemeente Wijdemeren de nieuwe taken op het water mag gaan invullen. Als gemeente BOA heeft Rik andere bevoegdheden dan de BOA van het Plassenschap. “Zo kan ik wel alcoholmisbruik opsporen en aanpakken. Maar ik mag weer geen milieu-overtredingen handhaven en dat mag Edwin weer wel.”

De samenwerking op de plassen is onderdeel van een nieuwe aanpak waarbij ook jongerenwerkers, politie en de brandweer worden betrokken. In september wordt de samenwerking geëvalueerd en verder uitgewerkt.