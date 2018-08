VIDEO: Auto valt bijna van de kade bij visafslag Den Oever

DEN OEVER - Een medewerker van de visafslag van Den Oever had vandaag de schrik van zijn leven, toen zijn auto plotseling van een helling richting het zeewater begon te rijden. Gelukkig konden zijn collega's hem helpen de auto op de kade te houden, maar niet zonder de enige moeite.

Een vrachtwagenchauffeur zag dat de auto opeens in beweging kwam, wat kwam doordat de eigenaar vergeten was om de handrem erop te zetten. Vanwege de aflopende weg was het al te laat om de auto tegen te houden, dus de enige hoop was gevestigd op een bolder vlakbij de kade.

Helaas glipte de auto perfect voorbij de bolder, waarna hij steeds dichterbij het water kwam. Gelukkig was er een houten paal die vanuit het water tegen de kade aanstond, waar de auto uiteindelijk tegenaan tot stilstand kwam.

Reddingsactie

De auto balanceerde op dat moment nog met de twee voorwielen boven de zee, dus besloot de vrachtwagenchauffeur om spanbanden en touwen te gebruiken, zodat de wagen niet het water in zou vallen.

Ondertussen waren medewerkers van de visafslag al ter plaatse met heftrucks om het wagentje weer op de kant te krijgen. Dat is gelukt, waardoor de eigenaar van de auto niet achter het net viste.