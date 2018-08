Het einde van een tijdperk: Noord-Holland morgen bedekt met wolken en regen

NOORD-HOLLAND - Ook de epiloog van de tweede hittegolf is vanaf morgenmiddag dan toch echt afgelopen. Grote wolkenvelden vol onheil trekken dan over onze provincie. NH Nieuws zet op een rij wat jij morgen kan verwachten, als de zon zichzelf een dagje vrij gunt.

Ga je morgen de weg op? Let dan op gladheid! Al sneeuwt en ijzelt het niet, door de droogte is het wegdek een lange tijd niet regelmatig 'schoon gespoeld'. Daarom komt morgen al het vuil en achtergebleven olie van de afgelopen tijd omhoog, waardoor sommige wegdelen spekglad worden. Een tweede tip voor de weggebruikers: test of je ruitenwissers het nog goed doen, want die heb je waarschijnlijk een tijdje niet gebruikt.

Gemeenten staan paraat

Door de droogte is er veel vuil in het riool blijven liggen. Regen zorgt ervoor dat de leidingen regelmatig worden gespoeld. Als het morgen hard gaat regenen bestaat de kans dat straten blank komen te staan, omdat het vuil dan voor verstoppingen zorgt.

Na rondgang van NH Nieuws bleek dat veel gemeenten zich goed hebben voorbereid op het moment dat de wolken openbreken.

Wat als de dijken bezwijken?

De nieuwe Hans Brinker, de fictieve held van Haarlem die een dijkdoorbraak wist te voorkomen door zijn vinger in het lek te steken, zal morgen ook niet gevonden worden. De dijken zijn de laatste tijd regelmatig gecontroleerd en zullen niet breken. Door droogte kunnen er kleine scheurtjes ontstaan, waardoor regen makkelijker de dijk doet bezwijken.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt de Noord-Hollanders gerust: "Dat is het mooie van klei, dat kneedt zichzelf weer samen als er water bij komt", vertelde dijkgraaf Marko Cortel eerder aan NH Nieuws.

Herfst in augustus

Kortom: hoef je morgen niet de weg op? Trek je regenlaarzen aan en dans in de regen of maak warme chocomelk, zet een serie op en kruip met een gerust hart met een plaid op de bank. Want ondanks de hevige regen en harde onweer, een zondvloed zal morgen niet gebeuren.