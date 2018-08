Geruïneerde voetbalvelden opnieuw ingezaaid: "D'r zijn wel wat g**vers gevallen"

LIMMEN - De vernielde voetbalvelden van VV Limmen zijn vandaag opnieuw ingezaaid met gras. De hoop is dat de velden over een maand weer groen en bespeelbaar zijn. Op tijd voor de start van het seizoen.

Bestuurslid Willem Koot van de Limmense club staat gelaten bij de verdorde velden. De gele vlakte zou niet misstaan in een western. "We zijn als bestuur nog niet eens bij elkaar gekomen, maar via de app zijn er wel wat g**vers gevallen. Maar het is zoals het is."

Gisteren maakte de gemeente bekend dat een medewerker een verkeerd onkruidbestrijdingsmiddel had gebruikt op twee velden en een half trainingsveld van de club. "Een veertien jaar oud flesje Roundup is per ongeluk gebruikt", verklaarde wethouder Ron de Haan. "Er zat een verkeerde sticker op."

"We zijn hier natuurlijk niet blij mee, maar je verandert er weinig aan. Het is vooral jammer", stelt Koot enigszins laconiek. "Een menselijk foutje, bedankt". Hij hoopt vooral dat de velden op tijd klaar zijn voor zijn spelers.

De voetballers zijn juist bezig zijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er moet daarvoor nu worden uitgeweken naar andere velden. Gelukkig is het hoofdveld gespaard gebleven. Maar op dat veld mag niet getraind worden.

Wethouder Ron de Haan heeft er ondertussen vertrouwen in dat het met het ingezaaide gras goedkomt. "We zijn hier natuurlijk voor verzekerd". In het slechtste geval zal de grasmat vervangen moeten worden. "Dan heb je het over een schade van 35 duizend euro per veld."