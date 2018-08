Lescano en Van der Laan hopen Telstar te overtuigen

VELSEN-ZUID - Facundo Lescano en Jordie van der Laan zijn deze week op proef bij Telstar. De Witte Leeuwen zijn naarstig op zoek naar aanvallende versterkingen.

"Ik hoop dat ik het kan laten zien. Ik ben 24 jaar dus ik zie dit ook als een laatste kans om het betaalde voetbal te halen. Ik heb vorige seizoen veel doelpunten gemaakt bij JVC Cuijk dus misschien komt het nu op het goede moment", aldus Van der Laan. De voetballer zou dit seizoen spelen voor derde-divisionist DOVO, maar hij heeft een clausule in zijn contract dat hij kan vertrekken wanneer er interesse van een BVO is.

Facundo Lescano staat tot 2020 onder contract bij Parma, maar hij ziet een tijdelijk verblijf in Velsen-Zuid wel zitten."Het is een mooie ervaring voor mij en ik kan mijzelf ook verbeteren. Ik hoop dat er poorten hier voor mij opengaan die in Italië gesloten blijven. Ik zal mijn best doen en dan zien wij aan het einde van het jaar wel weer", aldus Lescano.