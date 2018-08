VIDEO: Heilooërs verzamelen op de markt om EK-wedstrijd Laura de Witte te kijken

HEILOO - Een tiental inwoners van Heiloo kwam vandaag bijeen op de markt om op een scherm samen de EK-wedstrijd van Laura de Witte te volgen. Zowel Laura als Lisanne de Witte, twee zussen, zijn momenteel in Berlijn voor het EK atletiek.

De aanwezigen op de markt zorgden voor een enthousiaste sfeer. Door luid aanmoedigingen te roepen naar het tv-scherm laten jong en oud hun steun aan de atleten zien.

Beide zusjes De Witte komen uit Heiloo en zijn daar inmiddels bekende namen. "Lisanne, die heb ik wel even getraind bij de meisjes C," vertelt een voorbijgangster. "Ze doen het allebei heel goed."

Halve finale

Laura rende vandaag de 400 meter om een plekje in de halve finale te pakken te krijgen. Lisanne is al verzekerd van deelname en zal donderdagavond meedoen aan de halve finale.

Wil jij weten of Laura een plekje in de halve finale heeft verkregen? In de video hierboven zie je de uitkomst van haar wedstrijd.