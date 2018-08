Amsterdammers kunnen overlast van Schiphol nu melden bij de SP

SCHIPHOL - (AT5) De SP opent een online meldpunt waar mensen hun overlast van vluchten van en naar Schiphol kunnen melden. De partij wil hiermee "luisteren naar de Amsterdammers die veel last hebben van Schiphol, maar van wie de klachten en bezwaren niet in behandeling worden genomen."

In de praktijk worden alleen klachten in behandeling genomen van mensen die in een gemeente wonen die zitting neemt in de Omgevingsraad, het overlegorgaan van Schiphol, en die wonen in een 'klaagzone' zoals die is aangemerkt door het Rijk. Dit betekent dat inwoners van Noord, Zuid en Centrum geen klachten in kunnen dienen, terwijl er wel veel vliegtuigen over hun hoofd vliegen.

Voor deze mensen is de SP nu het meldpunt begonnen. De bedoeling is om de komende tijd alle klachten te verzamelen en te bundelen en dan te overhandigen aan de gemeente Amsterdam. Het meldpunt is hier te bezoeken.