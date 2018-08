Deel dit artikel:











Noodreparaties aan door hitte aangetaste fietspaden op Texel Foto: Shutterstock

DEN BURG - Hoewel de ergste hitte over lijkt te zijn, heeft de zon wel zijn sporen achtergelaten. Zo is er schade ontstaan aan fietspaden op Texel. De gemeente verricht volgende week noodreparaties aan het fietspad langs de Emmalaan in Den Burg.

De reparatievakken liggen in de bocht van de Emmalaan, ter hoogte van de aansluiting met de Beatrixlaan. Tijdens de uitvoering van het werk blijft het fietspad deels toegankelijk. Voor korte lengtes wordt het fietspad afgesloten. Eerder werd de schade aan de fietspaden Limietweg en Westerweg hersteld, en ook op de Boerenroute tussen De Waal en Oudeschild vindt op korte termijn een noodreparatie plaats. Een aantal betonplaten zijn opgedrukt door de droogte. Met waarschuwingsborden is aangegeven waar niet gefietst kan worden.