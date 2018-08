Deel dit artikel:











Burgemeester sluit woning in Amsterdam-Oost na vondst hennepkwekerij Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) De gemeente heeft een woning in de Riouwstraat in Amsterdam-Oost gesloten nadat de politie daar 74 hennepplanten en veertien assimilatielampen had aangetroffen.

De hennepkwekerij werd op 24 juli ontdekt door de politie. Burgemeester Halsema besloot de woning voor drie maanden te sluiten op grond van de Opiumwet.



Tot eind vorige maand werden al 44 panden, waarvan 22 woningen, gesloten in de stad. Het is gebruikelijk dat panden waar drugs, wapens of bijvoorbeeld wietkwekerijen worden aangetroffen worden gesloten.