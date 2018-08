Harddraverij Enkhuizen gaat door, brouwerij tijdelijk dicht

ENKHUIZEN - De ontstane ruzie tussen Brouwerij De Werf en de Enkhuizer harddraverijvereniging is vandaag door de gemeente gesust. De brouwerij - die een oversteek wilde bij de hoofdingang - heeft daarin wel zijn verlies moeten erkennen: de traditionele harddraverij gaat op 20 september gewoon door. De brouwerij is die dag gesloten.

De 'onderlinge misverstanden' zijn vanmiddag uitgesproken. De harddraverijvereniging heeft geopperd om voor volgend jaar een pad te creëren waarbij de hoofdingang van de brouwerij wel bereikbaar is. De Werf staat er voor open om hier verder over te praten. Voor dit jaar komt het plan echter te laat.

Afterparty

"De situatie die nu is ontstaan, hebben we niet gewild", stellen de brouwerij en de harddraverijvereniging in een gezamenlijke verklaring. "We hadden eerder met elkaar in gesprek moeten gaan. Ons beider belang is een succesvolle, veilige harddraverij en een gezellige dag voor en door Enkhuizers." Het is de bedoeling dat op een later moment het draverijbestuur en brouwerij De Werf gezamenlijk een afterparty organiseren.

Het eventueel aflasten van de harddraverij was volgens burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper geen optie. "Natuurlijk gaat het door, dat staat buiten kijf. Harddraverij is voor Enkhuizen een belangrijk evenement met een rijke historie en dat moeten we koesteren. En daar moet ook De Werf een onderdeel van kunnen zijn."

Oversteek

De brouwerij wilde de hoofdingang tijdens de harddraverij gewoon blijven gebruiken, waardoor er een oversteek over de baan moest worden gemaakt. Het draverijbestuur weigerde dit, omdat de baan er volgens mediapartner WEEFF te smal voor is en die locatie te dicht bij het start- en keerpunt ligt. Bovendien wil de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport uit het oogpunt van veiligheid het liefst helemaal geen oversteken op draverijbanen.

Daarentegen wilde de brouwerij vanwege de hygiëne geen bezoekers via de achteringang binnenlaten, en werd een voorstel om een oversteek via pontons naar het terras van de brouwerij te kostbaar voor de harddraverij. Begin deze week liet de vorig jaar geopende brouwerij weten een advocaat in de hand te hebben genomen. Met de huidige uitkomst lijkt een naderende rechtszaak, of het aflasten van de harddraverij, te zijn afgewend.