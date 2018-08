'Mister Kortebaandraverij' weet niet van ophouden

BEVERWIJK - De kortebaandraverij van Beverwijk vindt morgen weer plaats. Een jaarlijks evenement waar veel mensen in de IJmond naar uitkijken. Dat geldt niet in het minst voor pikeur Aad Pools, 'Mister Kortebaandraverij.'

De veteraan uit Uitgeest geldt als één van de beste pikeurs van Noord-Holand. Hij won veel draverijen, maar hij is nog net zo gretig als in het begin van zijn loopbaan. Die gretigheid toont hij vooral de dagen voor de draverij. Want die wil hij winnen, meer dan iedere andere wedstrijd.

Draverij als virus

"Beverwijk heeft toch wel iets speciaals. Je kent daar zoveel mensen. Het is één grote reunie. Deze wedstrijd winnen betekent iets bijzonders voor me." Pools weet dat de concurrentie stevig is en dat hij een beetje geluk moet hebben, ook met de loting. Als alles mee zit, dan dingt hij mee in de prijzen.

Zijn dochters zijn inmiddels ook besmet met het 'kortebaan-virus'. Dat is voor hem een extra motivatie nog even door te gaan. "Zolang ik me goed voel, denk ik niet aan stoppen", aldus 'Mister Kortebaandraverij. "De mensen zijn nog niet van me af!"

Ook zo'n fan van kortebaandraverij? In de video hierboven zie je onder andere mooie archiefbeelden en 'Mister Kortebaandraverij' in actie.