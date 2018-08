Drie gewonden bij ongeluk op N242 bij Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Bij een ongeluk met drie auto's op de N242 in Heerhugowaard zijn drie mensen gewond geraakt. Na het ongeluk zat in een van de auto's iemand bekneld. Diegene moest uit het voertuig worden geknipt.

Of de drie gewonden de enigen waren die in de auto's zaten, is niet bekend. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend.

Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd.