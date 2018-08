Deel dit artikel:











Supermarkt Lidl gaat verhuizen binnen Wieringerwerf Foto: NH Nieuws / Roderick de Veen

WIERINGERWERF - De vestiging van supermarkt Lidl aan de Terpstraat in Wieringerwerf verhuist naar een locatie verderop in het dorp, op de hoek van de Terpstraat en de Meeuwstraat. Het huizenblok dat er stond, is enkele jaren geleden gesloopt.

Op de huidige locatie van Lidl mag in de toekomst geen supermarkt meer komen, omdat dit in strijd is met de vernieuwde bestemmingsplannen. De gemeente heeft al geruime tijd gesprekken gevoerd met de supermarkt over de verhuizingsplannen. Er is inmiddels een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en de bouwvergunning is aangevraagd.