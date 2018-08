Vanavond spoeddebat in Zandvoort over kwestie Watertorenplein

ZANDVOORT - De gemeenteraad van Zandvoort komt vanavond voor een spoeddebat bijeen. Er wordt gesproken over 'een verandering in de portefeuille' van wethouder Joop Berendsen. Gisteren liet de wethouder van de Ouderen Partij Zandvoort (OPZ) weten dat hij zich niet meer zou bemoeien met de besluitvorming rondom de herinrichting van het Watertorenplein.

De raad, wethouders, eigenaar en omwonenden zijn al jaren bezig om het plein vorm te geven, maar het proces verloopt nogal stroef. Inmiddels zit er een groep krakers in de toren.

Lees ook: Kwestie Watertorenplein: Zandvoort in beroep, raad houdt spoedzitting

Gisteren lichtte de wethouder de raad in over zijn besluit. Na een gerucht bekende hij een financiële bijdrage te hebben geleverd aan de verkiezingscampagne van OPZ. De burgemeester zei toen dat mensen mogelijk zouden kunnen vinden dat er sprake is van belangenverstrengeling. "Ik heb daarover nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat ik dat achteraf gezien eerder bekend had moeten maken", schreef hij in een brief aan de raad.

Om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, leek het Berendsen beter als hij zich niet meer met de besluitvorming bezig zou houden.

Lees ook: Zandvoortse wethouder trekt zich terug uit dossier Watertorenplein