Deel dit artikel:











NH Gooi op bezoek bij Galerie Wijdemeren Foto: NH Nieuws

BREUKELEVEEN - Het is een oase, een plek van rust en schoonheid: galerie Wijdemeren in Breukeleveen. NH Gooi wordt rondgeleid door een bevlogen Babbe van der Veer die al jaren als kunsthistorica in dienst is bij de galerie aan de Loosdrechtse Plassen.

De mensen komen er uit het hele land naartoe om de bijzondere collectie te bekijken. In de huiselijk ingerichte ruimte aan de Herenweg zijn topstukken uit de negentiende eeuw te vinden, maar ook is er plaats voor moderne kunst. "Bijvoorbeeld deze prachtige aalscholver van brons", zegt Babbe van der Veer. "Het is een werk van Jonneke Kodde uit Uithoorn. Zij maakt prachtige dieren. Het beeld van de aalscholver past hier perfect, zo'n heel herkenbaar beeld: een aalscholver met uitgespreide vleugels aan de waterkant." Taxeren

Eens in de zoveel tijd worden er ook taxatiedagen georganiseerd bij de galerie. "Bezoekers uit het hele land komen dan hiernaartoe met hun kunst, experts kunnen helpen de waarde te bepalen." De galerie is drie dagen per week geopend, maar bezoek buiten de officiële openingstijden is ook welkom, dan kan er telefonisch een afspraak gemaakt worden.