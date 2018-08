VIDEO: Contouren tankgracht te zien door extreme droogte

EGMOND AAN DE HOEF - Een bijzondere gewaarwording in Egmond aan den Hoef. Door de extreme droogte zijn daar, vanuit de lucht, de contouren zichtbaar van een speciale tankgracht. In de Tweede Wereldoorlog werd de zogeheten Atlantikwall gegraven door de Duitsers.

Na de oorlog werd de kilometerslange gracht weer dichtgegooid, maar dat gebeurde met andere grond dan de oorspronkelijke. "Om dat gat te graven, hebben ze de zandbodem moeten doorbreken", licht Martijn Mulder van Stichting Historisch Egmond toe.

Groen gras

Op de beelden die door Egmonder Paul Bras met zijn drone werden gemaakt, is te zien hoe de contouren in het landschap naar voren komen. "Je ziet dat daar het gras nog groen is, alsof er meer vocht in zit", verklaart Mulder het verschil in kleur.

Over een lengte van meer dan 5.000 kilometer hadden de Duitsers een verdedigingslinie. Zo ook bij Egmond. "Ze beschikten weliswaar over afweer langs de kust, maar een stukje naar het binnenland hadden ze een diepe gracht gegraven die moest voorkomen dat tanks van de geallieerden bij een invasie snel het land in zouden kunnen komen."

Bijzonder

Mulder noemt het bijzonder dat de contouren nu zo goed zichtbaar zijn. "We weten van luchtfoto's uit het verleden wel precies waar ze hebben gelegen, maar om dat nu zo duidelijk te zien is speciaal."