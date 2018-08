Energieneutrale wijk Houthaven koelt huizen met water uit het IJ

AMSTERDAM - De Amsterdamse nieuwbouwwijk Houthaven zet een belangrijke stap in duurzame energievoorziening. Een combinatie van stadsverwarming, koudeopslag in de bodem en het koelen met oppervlaktewater uit het IJ maakt de wijk zo goed als energieneutraal.

De bewoners van 'Blok 0', een groep particulieren die zelf appartementencomplexen hebben neergezet, hadden de wens om 100 procent energieneutrale woningen te bouwen. De 234 huizen zijn aangesloten op het warmtenet, waarbij de warmte wordt geleverd door Afval Energiebedrijf Amsterdam.



De huizen worden gekoeld door een unieke combinatie van koudeopslag in de bodem en oppervlaktewater uit het IJ. "Beide technieken worden hier en daar al gebruikt, maar het is voor het eerst in Nederland dat we ze in combinatie met elkaar toepassen", vertelt projectdirecteur Martin Buijck van Westpoort Warmte. "Een deel van het jaar koelen we de woningen rechtstreeks met water uit het IJ. In de zomer, wanneer dat niet koud genoeg is, maken we gebruik van water dat in de winter is opgeslagen in de koudebron."



Zonnepanelen

Om de nieuwbouwwijk echt 100 procent energieneutraal te maken, wordt ook de elektriciteit in de wijk helemaal duurzaam opgewekt. De daken van de woningen zijn standaard voorzien van zonnepanelen en op de strekdam zorgen 1.200 zonnepanelen voor energie in de openbare ruimte.

De komende jaren zal het combinatiesysteem van koelen met behulp van koudeopslag in de bodem en oppervlaktewater op meer plekken worden toegepast. Er zijn plannen voor de Amsterdamse wijk Buiksloterham, het Hamerkwartier en de wijk Overhoeks. Voorwaarde is wel de aanwezigheid van een grote plas water in de buurt van de wijk.