Winkeldieven stelen voor bijna 900 euro aan cosmetica in Den Helder

DEN HELDER - Een man en een vrouw zijn wel heel brutaal: ze stelen voor bijna 900 euro aan cosmetica bij de drogisterij Kruidvat en de Douglasparfumerie in Den Helder. De winkeldieven weten te ontkomen.

De roof was al op 14 mei, maar de politie heeft het nieuws nu pas bekendgemaakt. Het duo loopt die dag tussen 16.10 uur en 16.30 uur de zaken in winkelcentrum De Kroonpassage in Den Helder in.

Als een medewerkster van de Douglas doorheeft dat de twee spullen uit haar winkel hebben gestolen, belt ze de politie. Er wordt een oproep gedaan via Burgernet en hierdoor ontdekt een werknemer van de nabijlegen Kruidvat dat de winkeldieven ook daar hebben toegeslagen. De winkeldieven zijn op de camerabeelden duidelijk te zien.