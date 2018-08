Bewoners aangehouden na vondst hennepkwekerij in woning Hoorn

HOORN - Een 27-jarige man uit Hoorn en een 20-jarige vrouw uit Zwaag zijn gisteravond aangehouden om het houden van een hennepkwekerij in een woning aan de Perloga in Hoorn.

Agenten zagen dat er hennepplanten op het balkon van de woning stonden. Precies op dat moment kwam de man uit Hoorn aangereden. Hij vertelde de politie dat hij de woning niet in kon. De Hoornaar klom vervolgens via een schuurtje het balkon op en gaf de planten aan de agenten.

Toen de politieagenten echter zagen dat de balkondeur openstond, dwongen zij de man om de voordeur open te doen. Eenmaal op zolder vonden de agenten een wietkwekerij: twee kweektenten vol met planten.

Vluchtpoging

In het huis was de vrouw uit Zwaag aanwezig. De man deed na de vondst van de kwekerij met haar hulp nog een vluchtpoging. Zij gooide een vuilniszak met inhoud uit het raam, waarna de man van het balkon sprong en probeerde te vluchten met de zak. Dit lukte niet en hij werd door de politie onderschept.

In de zak bleken nog meer gedroogde henneptoppen te zitten. In totaal ging het om ruim vier kilo gedroogde toppen. Deze zijn door de politie - samen met de planten en de auto van de man - in beslag genomen.

De verdachten zijn aangehouden en zitten vast.