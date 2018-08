Meer Noord-Hollanders gaan voor motor- of autorijbewijs

NOORD-HOLLAND - Het aantal Noord-Hollanders dat rij-examen doet, zit nog steeds in de lift. De meeste kandidaten proberen hun autorijbewijs (B) te halen, maar in meer dan de helft van de gemeenten neemt ook het aantal examinanten voor het motorrijbewijs toe.

In drie op de vier Nederlandse gemeenten zijn vorig jaar meer motorexamens afgenomen dan in 2016, zo blijkt uit een analyse van Local Focus op basis van cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

In onze provincie is die verdeling minder scheef: 26 gemeenten noteerden een toename van het aantal examinanten, terwijl in 22 gemeenten het aantal examinanten voor het motorrijbewijs daalde of gelijk bleef.

De grootste absolute stijger is Amsterdam. Probeerden in 2016 nog 2.205 Amsterdammers hun motorrijbewijs te halen, vorig jaar waren dat er 2.342 (+137), een stijging van 6 procent.

Procentueel is Bloemendaal koploper. Terwijl in 2016 25 Bloemendalers poogden hun motorrijbewijs te halen, waren dat er in 2017 39, een stijging van 56 procent. Ook onder Heldenaren (+48 procent), Heerhugowaarders (+22 procent) en Haarlemmermeerders (+18 procent) is het motorrijbewijs in een jaar tijd flink populairder geworden.

Onder inwoners van Gooise Meren is het motorrijbewijs juist een stuk minder gewild. Deden er in 2016 nog 122 inwoners van die gemeente motorexamen, in 2017 was hun aantal gedaald tot 81, een afname van 34 procent.

Autorijbewijs

Net als voor het motorrijbewijs groeit de animo voor het autorijbewijs. Vergeleken met 2016 nam het aantal examinanten in 2017 in 34 gemeenten toe. De overige 14 Noord-Hollandse gemeenten zagen vorig jaar minder inwoners auto-rijexamen doen dan in 2016.

Een van die gemeenten is Amsterdam, waar in 2017 147 minder autorijexamens werden afgenomen dan een jaar eerder (21.752). Opvallend, want de daling staat vrijwel gelijk aan de stijging van het aantal afgelegde motorrijexamens door inwoners van de hoofdstad.

Terwijl de meeste gemeenten een lichte stijging van het aantal examinanten zien, zijn er ook plekken waar het aantal kandidaten veel harder stijgt. Zo is het aantal examens afgelegd door inwoners van Edam-Volendam vorig jaar met 25 procent toegenomen ten opzichte van 2016. Onder inwoners van Wormerland is het autorijbewijs nog sterker in opmars: vergeleken met 2016 zijn er door inwoners van die gemeente 35 procent meer examens afgelegd.

Local Focus verklaart de toenemende vraag naar rij-examens door de aantrekkende economie. Door het grotere aantal examenkandidaten loopt ook de wachttijd op. Vooral in de Randstad moeten kandidaten daarom langer wachten tot ze mogen afrijden.