'Agressieve alcoholist' geweerd uit alle Noord-Hollandse ziekenhuizen

HEERHUGOWAARD - Een man uit Den Haag is vanwege zijn agressieve gedrag onder invloed van drank niet langer welkom in Noord-Hollandse ziekenhuizen. Hij beweert allerlei kwalen te hebben, maar de hulpdiensten komen telkens voor niets.

De 'agressieve alcoholist' veinst op straat diverse aandoeningen en belt dan de ambulancedienst. Zodra ambulancemedewerkers bij hem aankomen, blijkt er niets aan de hand te zijn. Omdat hij het ambulancepersoneel steeds bedreigt, rijdt er bij een melding van de man tegenwoordig politie met de ambulance mee.

De man deed dit korte tijd in Heerhugowaard en is er mee verdergegaan in Hoorn. De hulpverleningsorganisaties weten ervan en zetten volgens een Hoornse wijkagent 'alle zeilen bij vanuit hun expertise en organisatie'.