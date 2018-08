Deel dit artikel:











Internationale kattendag: wie heeft de mooiste van Noord-Holland? Foto: shutterstock

NOORD-HOLLAND - Heb jij je kat vandaag al even extra in de watten gelegd? Een van de populairste huisdieren van Nederland viert namelijk een belangrijke dag: Internationale Kattendag. Reden genoeg voor NH Nieuws om vandaag op zoek te gaan naar de mooiste katten van onze provincie om ze vervolgens in het zonnetje te zetten!

Om deze volstrekt arbitraire steekproef kracht bij te zetten vragen we je een foto van je kat te delen onder het Facebookbericht. Vergeet niet de naam van je kat te vermelden en wellicht zie je jouw trots aan het einde van de dag terug in het overzicht met de mooiste katten van onze provincie! Overigens vieren we sinds 2002 Internationale kattendag. In het leven geroepen door het Internationale fonds voor het welzijn van dieren, bedoeld om de band tussen mensen en katten te benadrukken en het welzijn van het dier over de hele wereld te vergroten.