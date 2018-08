Deel dit artikel:











Noord-Hollander wil eerlijk boegbeeld Foto: Provincie NH / NH beeldbewerking

NOORD-HOLLAND - De nieuwe commissaris van de Koning in Noord-Holland moet eerlijk en duidelijk zijn. Dat zien de inwoners liever dan iemand die diplomatiek en bedachtzaam is, zo blijkt uit een vragenlijst van de provincie die door 1200 Noord-Hollanders is ingevuld.

Ook moet hij of zij goed weten wat er in onze provincie speelt. Dat wordt veel belangrijker gevonden dan dat de nieuwe commissaris de weg weet in politiek Den Haag en Brussel. De kwalificaties 'integer' en 'mensenmens' scoren hoog als gewenste eigenschappen. Lees ook: Provincie geeft Noord-Hollanders stem bij aanstelling opvolger CvdK Remkes Tien procent van de respondenten wil graag een vrouw als het nieuwe bestuurlijke gezicht van de provincie. De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt bij het opstellen van een profielschets. De huidige commissaris Johan Remkes (67) legt op 1 januari zijn functie neer. Zijn termijn loopt nog tot 2022, maar hij stopt eerder om meer tijd voor zijn privéleven te hebben.