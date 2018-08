250 banen verdwijnen bij zakenbank ABN AMRO

AMSTERDAM - AMN AMRO is van plan om 250 voltijd banen te schrappen, zo liet de bank weten tijdens de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal. Het betreft een ontslagronde bij de zakelijke tak van de bank: Corporate & Institutional Bank (CIB).

In totaal werken er 2600 mensen bij dit onderdeel van ABN AMRO, dat zich bezig houdt met beursgangen, zowel in Nederland als daarbuiten. De reden voor het schrappen van 10 procent van de banen is de te lage winst. Eerder werd gevreest voor een halvering van het aantal werknemers, maar dat aantal is teruggebracht naar het schrappen van 250 banen.



De reorganisatie kost de bank eenmalig 50 miljoen euro, maar zal jaarlijks de kosten met 80 miljoen euro drukken. ABN AMRO gaat ook besparen door minder geld te steken in handelsfinanciering en sectoren waarvan inkomsten wisselvallig zijn.