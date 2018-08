Politie waarschuwt: zwemmen mag lang niet overal

ZAANSTAD - Dat er de komende tijd zo nu en dan weer wat regen zal vallen, betekent niet dat het helemaal gedaan is met het warme weer. Ook de komende periode worden er nog veel zonnige dagen verwacht. Sommigen willen dan zwemmen in rivieren en kanalen, maar dat mag op veel plekken niet.

Wie gaat zwemmen op plaatsen waar dat niet mag, kan een boete krijgen. Drie tieners zijn door de politie beboet toen ze in de buurt van de Julianabrug in de Zaan zwommen. De brug ging sluiten toen ze in het water zaten. "Dat is om meerdere redenen erg gevaarlijk", schrijft de politie. De jongens kregen alledrie een boete van 70 euro.

Zwemmen in de Zaan mag wel, maar niet op alle plekken. Waar je wel in het water mag en waar niet, kun je terugvinden op de website van de gemeente Zaanstad. Ook andere gemeentes geven vaak aan waar wel en niet gezwommen kan worden. Op Zwemwater.nl wordt bijgehouden op welke plekken het water schoon genoeg is om in te zwemmen.

Lees ook: Blauwalg niet meer te bestrijden: "Straks is de helft van alle zwemwateren geïnfecteerd"

De politie Zaanstreek doet in het Facebookbericht ook een oproep aan ouders van kinderen. "Gaat uw kind zwemmen? Neem dan de aanwijzingen door die op de website van de gemeente staan."