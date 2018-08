Dwangsom blijft staan: geen strandfeesten voor beachclub Vroeger

BLOEMENDAAL AAN ZEE - De Bloemendaalse beachclub Vroeger mag geen feesten organiseren waarvoor niet de benodigde evenementen- en omgevingsvergunning voor is uitgegeven. Doen ze dat wel, dan riskeren ze twee dwangsommen van 50.000 euro per stuk voor elk feest. De Raad van State oordeelde gisteren dat deze maatregelen van de gemeente terecht zijn ingevoerd.

De strandtent was in beroep gegaan en probeerde bij de Raad van State (RvS) een voorlopige voorziening af te dwingen. Zo zouden ze de negen feesten, die voor het najaar in de planning staan, toch door kunnen laten gaan. Het annuleren van de feesten zou volgens de beachclub nadelige financiële gevolgen hebben. De rechter vond dat niet zwaar genoeg wegen.

De gemeente stelde in 2017 een beperking in van het aantal feesten op het strand, omdat er te vaak ongeregeldheden waren en het teveel capaciteit van politie opslokte. In totaal mogen er dit strandseizoen nog maar 76 strandfeesten op het strand van Bloemendaal georganiseerd worden. Beachclub Vroeger had er zelf alleen al negen in de planning staan, terwijl ze dit seizoen al veertien feesten organiseerden. De rechter oordeelde dat ze, sinds het instellen van die beperking, tijd genoeg hebben gehad om partners rondom die feesten op de hoogte te stellen.

Het algemeen belang weegt volgens de RvS dus zwaarder dan de negatieve financiele gevolgen voor de strandtent. Mochten ze alsnog doorgaan met het organiseren van de feesten waarvoor ze niet de vereiste vergunningen hebben, dan kunnen de dwangsommen in totaal oplopen tot maximaal 300.000 euro.