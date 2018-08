Deel dit artikel:











Buien trekken weg: vanmiddag klaart het op Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Na een lange periode van droogte kregen we gisteravond en vannacht te maken met flinke onweersbuien. Het deed het kwik dalen en het is gelijk de start van een periode waarin het aanmerkelijk wisselvalliger wordt. Toch klaart het vanmiddag vanuit het zuiden weer op en wordt het zo'n 23 graden in onze provincie. Toch al gauw zo'n 10 graden koeler dan gisteren.

Echt grote hoeveelheden regen zullen vandaag in Noord-Holland niet meer voorkomen, de buien zijn in de vroege ochtend al grotendeels vertrokken. Lees ook: Gemeenten staan paraat voor naderende hoosbuien: riolering onder verscherpt toezicht Toch kunnen we ons opmaken voor meer regen. Donderdag wordt het namelijk kletsnat. Volgens NH-weerman Jan Visser kan er lokaal 20 tot 30 millimeter regen vallen. Dat kan plaatselijk tot wateroverlast leiden. Lees ook: Hitte verdreven door fikse buien: "Lokaal kans op wateroverlast"