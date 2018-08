Donny van de Beek niet tevreden met bijrol

LUIK - Donny van de Beek beloofde op de jaarlijkse Open Dag van Ajax dat hij de Amsterdamse club nog een seizoen trouw zou blijven. "Het is niet dat ik nu stoer ga roepen dat ik weg wil", zei hij na het gelijkspel tegen Standard Luik (2-2) in de derde voorronde van de Champions League. "Maar de situatie is wel anders nu."

Van de Beek is namelijk geen eerste keus meer bij Ajax. Ook in Luik begon hij op de bank, net als tijdens het uitduel met Sturm Graz. "Daar baal ik natuurlijk van", erkende Van de Beek. "Ik kan niet anders dan hard werken en voor de volle honderd procent alles geven. Maar dat doe ik eigenlijk altijd wel."

Niet sterk tegen Sturm Graz

In de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz mocht hij nog wel beginnen. "En in de eerste helft was ik toen slecht", erkent Van de Beek. "Ik had toen een aanvallende rol. Maar volgens de trainer is dat niet de reden dat ik nu even weinig speel. Hij vindt andere spelers beter als controlerende middenvelder."

"Geen genoegen met rol"

Van de Beek moet concurreren met Frenkie de Jong, Lasse Schöne en Carel Eiting. Bij de return in Oostenrijk viel de keuze op Eiting en Schöne, in Luik op De Jong en Schöne. "Dat recht heeft de trainer, maar voor mij is het zuur. Natuurlijk heb ik het daar met mensen over, ook met mijn zaakwaarnemer. Maar dat is logisch. Ik blijf gewoon alles geven, want met deze rol neem ik geen genoegen."