Volleybalvrouwen winnen met 3-1 van Turkije

NOORD-HOLLAND - De volleybalvrouwen hebben het eerste duel van de Rabo Super Series met 3-1 gewonnen van Turkije in Hoogeveen.

Turkije pakte de eerste set met 21-25, maar de ploeg van coach Jamie Morrison kwam sterk terug met 25-19, 25-17 en 25-21.

Morgen speelt Oranje tegen Italië en donderdag is Rusland de tegenstander in de poule. Zaterdag en zondag volgen de halve finales en de finale. Die wedstrijden worden in Eindhoven gespeeld.