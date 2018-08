Deel dit artikel:











Zinkgat na spoedreparatie in weg Huizen Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek

HUIZEN - Aan de Delta in Huizen ontstond vanavond een zogenoemde 'sinkhole', een zinkgat, nadat er gister een spoedreparatie was verricht om een kuil in het wegdek op te vullen.

De weg is afgezet ter hoogte van de oude Kamperfoelieschool. Gisternacht ging daar een bromfietser onderuit door de kuil, waarna die dus werd gerepareerd. Toch zakte er een compleet stuk asfalt weg in de bodem, waardoor er een gevaarlijk gat ontstond. Kapotte leiding

Oplettende buurtbewoners plaatsten snel een gevarendriehoek. Waarschijnlijk is een kapotte leiding onder het wegdek de oorzaak, maar de gemeente kijkt in de loopt van de week verder naar de onderliggende reden van het ontstaan van de sinkhole.