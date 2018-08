Vooraf zou Ten Hag hebben getekend voor 2-2

LUIK - Vooraf zou trainer Erik ten Hag van Ajax getekend hebben voor een uitslag van 2-2 tegen Standard Luik. Gezien het scoreverloop in België was hij echter toch een tikkeltje teleurgesteld na het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League. "Op zich is 2-2 een goed resultaat. Maar er had meer in gezeten", zei Ten Hag.

Ajax stond halverwege met 0-2 voor, na doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar en uitblinker Dusan Tadic. "En na rust kregen we een enorme kans op de 3-0. Dan is het doodzonde dat het nog 2-2 wordt", aldus Ten Hag. "Vooraf zou ik heel blij zijn geweest met dit resultaat. Je moet hier een goal maken en we hebben er twee gemaakt. De defensieve organisatie stond ook wel goed, maar we kregen doelpunten tegen uit een schot van afstand en een penalty op het einde. Jammer, want er was niet zoveel aan de hand. Maar goed, in Europa is 2-2 een goede uitslag."

Blind is pissig

Daley Blind speelde voor het eerst een hele wedstrijd met Ajax, maar na afloop was hij behoorlijk pissig. "Een 2-0 voorsprong weggeven is onnodig. In de eerste helft deden we het gewoon goed. Zij deden het in de tweede helft beter - op de eerste tien minuten na. Ze creëerden een man meer op het middenveld. Daarmee kwamen ze alleen tot schoten uit de tweede lijn, op een kopbal op de paal na. Een zo'n schot gaat erin. Dat mag niet gebeuren, daar moeten we een les uit trekken voor volgende week. Maar we hebben het nog steeds in eigen hand."

Tadic baalt

Dusan Tadic baalde na afloop stevig dat de 0-2-voorsprong heeft weggeven. "Dit mag natuurlijk nooit gebeuren", zei de Serviër tegen Ziggo Sport. Tadic was met een assist en een doelpunt belangrijk voor Ajax, maar liet verdedigend af en toe wel een steekje vallen. "We hadden de wedstrijd volledig onder controle. Halverwege de tweede helft lieten we ze komen en daar hadden we geen antwoord meer op. Dat is balen, ook al is onze uitgangspositie niet slecht."