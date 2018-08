Op Franse luchthaven aangehouden man via dna-match gekoppeld aan Amsterdamse verkrachtingszaken

AMSTERDAM - (AT5) Een grote doorbraak in het onderzoek naar twee verkrachtingen uit 2012 en 2014 in Amsterdam. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een 30-jarige man via een dna-match kunnen linken aan de twee zaken.

De man wordt ervan verdacht twee vrouwen te hebben verkracht: een keer in het Sloterpark en twee jaar later in het Vondelpark. De Amsterdamse zedenpolitie zocht hem al jaren, maar pas deze zomer kon hij worden aangehouden.

Hier ging een intensieve zoektocht aan vooraf. Via onder meer social media kwamen de rechercheurs uit in het buitenland, waarna een internationaal aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd.



Aanhouding op een Frans vliegveld

Toen de verdachte in juli dit jaar naar het WK in Rusland probeerde te vliegen, stapte hij over op een Frans vliegveld. Daar werd hij ingerekend en later uitgeleverd aan Nederland.



Kort na de uitlevering werd zijn dna afgenomen en voor onderzoek naar het NFI gestuurd. Het NFI heeft de dna-match bevestigd.