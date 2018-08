Man laat 11-jarig kind motor besturen op boulevard Zandvoort

ZANDVOORT - De politie heeft vanmiddag een man aangehouden die een 11-jarige meisje zijn motor zelfstandig liet besturen op de Boulevard Barnaart in Zandvoort.

Surveillerende agenten zagen de man met het kind - gekleed in zwemkleding - tussen zijn lichaam en de benzinetank zitten. Hij liet haar het stuur overnemen, waarna hij hij zijn handen op de schouder van het meisje legde. Op dat moment had zij volledig de controle over het stuur. Het duo reed over de drukke boulevard in de richting van Bloemendaal.

Gevaarlijke verkeerssituatie

De agenten hielden de man staande na deze gevaarlijke capriolen. Hij heeft een proces verbaal gekregen, omdat hij voor een gevaarlijke verkeerssituatie zorgde. Het 11-jarige meisje is overgedragen aan haar ouders. De politie kan niet zeggen of de man het meisje elkaar kennen.