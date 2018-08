Ajax geeft 0-2 voorsprong uit handen tegen Standard: 2-2

LUIK - Ajax verspeelde uit bij Standard Luik in de tweede helft een 0-2 voorsprong in de derde voorronde van de Champions League. Voor rust was Ajax op voorsprong gekomen door doelpunten van Huntelaar en Tadic, die ook de voorzet gaf op Huntelaar. Het wachten was op de 0-3, maar Ajax ging te makkelijk spelen en verloor de slag op het middenveld, waar vaak te laat werd ingegrepen. Standard kon daardoor terug komen en in de extra tijd kregen de Belgen nog een strafschop, waardoor 2-2 de eindstand werd.

In het bloedhete luik bevolkten duizend Ajax-supporters de tribune, die met negentien bussen naar Luik waren vervoerd. Vanwege de hitte werd er halverwege elke helft een drinkpauze gehouden.

Blind in basis

Ajax startte met Daley Blind in de verdediging naast Matthijs de Ligt. Frenkie de Jong schoof daardoor een linie naar voren naar zijn favoriete middenveld. Dat ging dan wel ten koste van Carel Eiting, die in de wedstrijden tegen Sturm Graz sterk speelde. Maar Ajax heeft nu eenmaal de luxe van veel goede middenvelders, want ook Donny van de Beek begon nog op de bank.

0-1 Huntelaar

Hoewel Standard in de beginfase de beste kansen had met schoten van Carcela die maar net naast gingen, was het Klaas-Jan Huntelaar die de score opende. Na een prachtige voorzet van Dusan Tadic kopte de spits de bal goed binnen.

Niet lang daarna had Sa een grote kans om op vijf meter voor Onana te scoren, maar de Ajax-keeper greep goed in.

0-2 Tadic

Na ruim een half uur spelen schoot Tadic de 0-2 binnen vanaf de kop van het strafschopgebied, waarmee de Amsterdammers de uitgangspositie voor een plek in de volgende ronde verder verbeterden. "Tadic is on fire", zongen de meegereisde aanhangers van Ajax al voor het rustsignaal.

Vlak voor de rust schoot Lasse Schöne nog een vrije trap via de lat over.

Tweede helft

Ajax kreeg vroeg in de tweede helft een aantal goede kansen om de score verder uit te bouwen, maar Hakim Ziyech kreeg de bal er tot twe keer toe niet in. In de loop van de tweede helft werden de Amsterdamse middenvelders te nonchalant, waardoor Standard weer hoop kreeg.

1-2 Carcela

Carcela, die de gevaarlijkste man was bij Standard, zorgde in de 67e minuut voor de aansluittreffer en kort daarna redde de paal Ajax van de gelijkmaker.

2-2 Emond

Standard creëerde kansen genoeg en kreeg dankzij Noussair Mazraoui in de extra tijd nog een strafschop, die door invaller Emond werd verzilverd.

De return is volgende week in de Johan Cruijff ArenA om 20.30 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Ziyech (Labyad/61), F. de Jong (v.d. Beek/78), Schöne (Eiting/88); Neres, Huntelaar en Tadic.

Opstelling Standard: Ochoa; Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai; Marin, Agbo, Bastien; Mpoku (sjenepo/85), Sá (Emond/66), Carcela