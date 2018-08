Deel dit artikel:











Brand in loods havengebied IJmuiden onder controle Foto: Inter Visual Studio

IJMUIDEN - In een loods aan de Bronsstraat in het havengebied van IJmuiden woedde vanavond een grote brand. Inmiddels is de brand onder controle. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Veiligheidsregio Kennemerland raadde mensen eerder aan om uit de rook te blijven. Grote brand in #ijmuiden. Hulpdiensten onderweg, blijf uit de rook. Geef hulpdiensten de ruimte. Meer informatie volgt. ^md — VRK (@VRKennemerland) 7 augustus 2018