Deel dit artikel:











Uitslaande brand in Haarlemse flat Foto: HFV

HAARLEM - In een flat aan de de Louis Pasteurstraat in Haarlem is vanavond brand ontstaan. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Op foto's is te zien dat de vlammen uit het raam sloegen. Ook was er veel rookontwikkeling. Het ging om een woning op de bovenste verdieping. Hoe het vuur is ontstaan, is op dit moment nog niet bekend.