Estafettezwemster 2x200m zesde, Elzerman naar finale 50m school

GLASGOW - De Nederlandse estafettezwemsters zijn op de EK in Glasgow als zesde geëindigd in de finale van de 4x200 meter vrije slag.

Zonder kopvrouw Femke Heemskerk, die de voorkeur gaf aan de individuele 100 vrij, zat een medaille er niet in voor Oranje. Robin Neumann, De Zaanse Esmee Vermeulen, Loulou Vos en Marjolein Delno waren in de finale met 8.02,94 wel een stuk sneller dan in de series. Daarin was hun 8.05,83 genoeg gebleken om zich als achtste te plaatsen voor de eindstrijd.

Met Heemskerk in het kwartet pakte Oranje twee jaar geleden bij de EK in Londen brons op de 4x200 vrij. In Glasgow ging het goud in 7.51,65 naar de Britse vrouwen, voor Rusland (7.52,87) en Duitsland (7.53,76).

Ties Elzerman

Amsterdammer Ties Elzerman plaatste zich eerder op de dag voor de finale van de 50 meter schoolslag. In het spoor van de Britse grootheid Adam Peaty zwom de houder van het Nederlands record in zijn halve finale naar 27,15 seconden. Dat bleek de zesde tijd, genoeg om woensdag de finale te mogen zwemmen.

Kamminga niet

Arno Kamminga van het NTC Amsterdam bleef met 27,72 steken in de halve finales. Hij eindigde op de veertiende plaats. Kamminga wist zich eerder wel te plaatsen voor de finales van de 100 en 200 school. Op beide afstanden werd hij zevende.