Deel dit artikel:











Samuel en Schippers naar finale 100 meter Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen

BERLIJN - Jamile Samuel heeft zich geplaatst voor de finale van de 100 meter bij het EK in Berlijn. In de derde halve finale liep de Amsterdamse naar 11.10, een PR en de tweede plek achter Dafne Schippers, die in dezelfde race eindigde in 11,05.

De nummers een en twee van de drie halve finales plaatsten zich voor de finale, plus de twee tijdsnelsten. De finale wordt later vanavond gelopen. "Ik voelde me zo goed", zei Samuel bij de NOS. "Het is warm maar als je je hoofd koel houdt gaat je lijf daarin mee. Ik had er geen last van. De finale straks is gewoon knallen, ik wil gewoon het podium halen." Lees ook: Jamile Samuel: "Als je bij de top wil horen moet je harder lopen" Samuel stapte vorig jaar over naar een nieuwe trainer en dat werpt zijn vruchten af. Vandaag haalde ze met de 11.10 weer tweehonderdste van haar PR af.