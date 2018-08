Nieuw ruimtebordspel getest: “Zo snel mogelijk naar de maan”

STEDE BROEC - Ook al zijn de temperaturen tropisch, spelletjesfanaten van jong tot oud testten gisteren een nieuw ruimtebordspel. Het spel is ontwikkeld door de Belgische volkssterrenwacht Armand Pien en verschijnt in 2019 wereldwijd. Aan sterrenwacht Orion in Bovenkarspel de eer om het voor het eerst in Nederland te proberen.

"Het spel gaat over sterrenbeelden en maanfasen herkennen", legt maker Vincent Verhoeven uit. "Je reist rond over de wereld en het doel is om als eerste op de maan te landen."

Met dit spel wil de sterrenwacht de sterrenkaart bijna zo herkenbaar maken als de wereldkaart die je terugvindt in talloze bordspellen. "In het aanbod van zo͛’n 100.000 bordspellen wereldwijd zijn er veel bordspellen die fictieve sterren gebruiken en laagdrempelig zijn", aldus sterrenwacht Armand Pier. En daar moet dit spel verandering in brengen. "Het is niet zomaar een quiz van weetjes, maar het spel leert je om sterrenbeelden te herkennen en waar je deze op aarde kunt zien."

Goede doel

Het spel wordt in 2019 wereldwijd uitgebracht. Een bewuste keuze, want dan is het vijftig jaar geleden dat de Apollo 11 de eerste geslaagde maanlanding maakte. Van het bordspel komt er een aparte variant voor basisscholen. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel om sterrenkunde te stimuleren bij scholen in achterstandsgebieden wereldwijd.