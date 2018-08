Deel dit artikel:











Blind start bij Ajax tegen Standard Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe

LUIK - Carel Eiting begint vanavond op de bank bij Ajax in het duel tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. Doordat Daley Blind start in de verdediging schuift Frenkie de Jong door naar zijn geliefde middenveld. De wedstrijd in Luik begint om 20.00 uur.

Blind maakte als invaller zijn opwachting in de vorige Europese duels met Sturm Graz. Volgens trainer Erik ten Hag is hij nu klaar voor het grote werk. Door het grote aantal middenvelders is ook Donny van de Beek bankspeler vanavond. Ajax en Standard Luik treffen elkaar volgende week dinsdag opnieuw, dan in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar van het tweeluik strijdt in een dubbele ontmoeting met Dinamo Kiev of Slavia Praag om één plaats in de groepsfase van de Champions League. Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Ziyech, F. de Jong, Schöne; Neres, Huntelaar en Tadic. Opstelling Standard: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai, Agbo, Bastien, Marin, Carcela, Mpoku, Orlando Sá