Gemeenten staan paraat voor naderende hoosbuien: riolering onder verscherpt toezicht

NOORD-HOLLAND - De door meteorologen voorspelde hoosbuien die aankomende week over Noord-Holland trekken, kunnen behoorlijk wat overlast veroorzaken in het riool. Gemeenten door de hele provincie zetten zich daarom schrap op eventuele overstromingen, blijkt na rondgang van NH Nieuws.

Een woordvoerder van gemeente Zaanstad laat weten dat de aankomende dagen 'extra alert' wordt gekeken naar het riool. "We monitoren de pijpleidingen intensief. Er worden vooralsnog geen voorzorgsmaatregelen genomen, maar als er problemen ontstaan, wat wij wel verwachten, dan staan we paraat om dit te verhelpen."

Door de droogte van de afgelopen twee maanden is er veel vuil in het riool blijven liggen, meldt Hoogheemraadschap. Als dit niet regelmatig wordt weggespoeld - door buien die normaal gesproken regelmatig over Nederland trekken - bouwt het vuil zich op in de pijpleidingen. Met plotselinge hevige regenval kan het vuil voor verstoppingen zorgen en is de kans groot dat straten blank komen te staan.

De gemeente Enkhuizen meldt dat er door de droogte veel bladeren loslaten van bomen en struiken, waardoor ze verstoppingen kunnen veroorzaken. "Bij extreme buien is het mogelijk dat straten of putten overlopen", aldus de gemeente op hun website.

Kostbaar

De gemeente Alkmaar, Den Helder en Haarlem zeggen niet direct voorzorgsmaatregelen te nemen. "Het is te kostbaar om alle honderden kilometers aan riolering in de stad preventief schoon te maken. Ons riool kan het wel aan", verwacht Haarlem.

De gemeente Den Helder weet dat er een paar pijnpunten in het rioolstelsel zijn die "vaker problemen veroorzaken". "Die worden dan ook twee keer per jaar schoongespoten, omdat er veel blaadjes in terechtkomen", aldus de rioolbeheerder in de noordkop. "Maar 300 kilometer aan riool schoonspuiten, is niet haalbaar."

Geautomatiseerd systeem

In Purmerend heeft het rioolbeheer een geautomatiseerd systeem dat de situatie in de riolering voortdurend monitort. "We weten het meteen als er iets aan de hand is", vertelt een woordvoerder.

NH Nieuws-weerman Jan Visser verwacht dat de eerste fikse buien vannacht al over Noord-Holland trekken. "Er kan op sommige plekken 20 tot 30 millimeter vallen", aldus Visser. Ook aan het einde van de week wordt er veel regen verwacht.